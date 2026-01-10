Детали предложения будут обсуждаться непосредственно с президентом США Дональдом Трампом. Об этом украинский лидер сообщил в телефонном интервью Bloomberg, пишет 24 Канал.

Смотрите также Очень разозлило Трампа, – аналитик указал на интересную деталь в захвате российского танкера

О чем будет говорить Зеленский с Трампом?

Владимир Зеленский отметил, что вышеупомянутое соглашение будет предусматривать нулевые тарифы на торговлю с США и будет применяться к некоторым промышленно развитым регионам Украины, что предоставит преимущества.

Украинский лидер заявил, что ему нужно будет обсудить детали предложения непосредственно с президентом Дональдом Трампом, добавив, что такое соглашение также будет служить дополнительной гарантией экономической безопасности,

– говорится в сообщении.

Кроме вышеупомянутого, Владимир Зеленский добавил, что ожидает встретиться с Трампом или в США, или в Давосе, что в Швейцарии, где оба лидера, как ожидается, планируют посетить Всемирный экономический форум.

Также украинский президент сообщил журналистам о намерении лично обсудить с Дональдом Трампом конкретные обязательства американской стороны в случае возобновления российской агрессии против нашей страны.

"Я не хочу, чтобы все сводилось к тому, что они просто обещают отреагировать... Я действительно хочу чего-то более конкретного", – подчеркнул украинский лидер.

Что известно о возможной встрече?