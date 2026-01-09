Военный аналитик Ян Матвеев рассказал 24 Каналу, что теневой флот, который Путин значительно расширил за последние годы, является проблемой мирового масштаба. Все потому, что старые суда крайне негативно влияют на экологию. Действия лидера США могут несколько улучшить ситуацию в этом вопросе.

Что могло разозлить Трампа?

Ян Матвеев отметил, что несмотря на экологию, у Трампа есть собственные интересы, которые должны положительно повлиять на США. Американский лидер стремится контролировать венесуэльскую нефть.

Такие действия влияют на теневой флот, ведь один танкер может обслуживать Россией, Иран, Венесуэлу и КНДР.

Поэтому, если танкер везет венесуэльскую нефть, то это не значит, что вчера он не вез российскую. Это в целом бьет по рентабельности такого бизнеса. А то, что танкеры прикрываются российским флагом – это "медвежья услуга" Путину,

– сказал военный аналитик.

Те судна, которые захватили американцы, подняли российский флаг. Это, вероятно, было сделано для того, чтобы их никто не трогал. Мол, США и Россия являются двумя дружественными странами, однако это наоборот могло разозлить Трампа.

Американский лидер мог воспринять это как согласованную с Путиным позицию и посягательство Кремля на сферу влияния США.

Матвеев предположил, что это может ухудшить отношения между Путиным и Трампом и пойти на пользу всему миру.

Что известно о захвате российских танкеров?