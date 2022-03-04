Дело в том, что разрушились котлы и машинное отделение Ахтырской ТЭЦ. Город приходит в себя после разрушения российской армией.

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В частности, разрушены опоры и оборваны линии электропередач. Речь идет о как высоковольтных, так и линиях электропередач облэнерго.

Во время удара погибли 5 работников ТЭЦ. Они как раз находились там во время бомбардировки оккупантов.

Последствия ужасного удара по ТЭЦ / Фото из телеграма Дмитрия Живицкого

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