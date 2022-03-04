Соответствующую информацию спасатели обнародовали 4 марта. Известно, что удар орки нанесли накануне, 3 марта.

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Спасатели расчищали завалы после атаки в Ахтырке

4 марта в городе Ахтырка спасатели вместе с работниками местного предприятия и жителями города проводили аварийные работы на территории ТЭЦ, которая 3 марта потерпела вражеский авиаудар,

– рассказали спасатели.

К счастью, 4 марта под завалами никого не обнаружили. Работы приостановили из-за угрозы очередного авиаудара.

Спасатели сообщили, что под завалами 4 марта обнаружили тела 3 погибших / Фото из телеграма ГСЧС

Добавили также, что 3 марта после вражеского авиаудара из-под завалов вытащили женщину, которую передали врачам. К сожалению, в этот же день обнаружили тела 3 погибших.



Работники ГСЧС прекратили работы из-за угрозы авиаудара / Фото из телеграма ГСЧС



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