Телеведущий Сергей Никифоров поделился фотографиями обломка от вероятной ракеты, который упал во двор государственной дачи президента.

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Владимир Зеленский уже прокомментировал фотографии. Гарант был максимально лаконичен в выражениях.

Мимо,
– сказал Зеленский.

Обломок на президентском дворе

Обломок в президентском дворе / Фото Сергей Никифоров

Обломок на президентском дворе

Обломок в президентском дворе / Фото Сергей Никифоров

ВСУ

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