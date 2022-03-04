Телеведущий Сергей Никифоров поделился фотографиями обломка от вероятной ракеты, который упал во двор государственной дачи президента.
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Владимир Зеленский уже прокомментировал фотографии. Гарант был максимально лаконичен в выражениях.
Мимо,
– сказал Зеленский.
Обломок в президентском дворе / Фото Сергей Никифоров
Обломок в президентском дворе / Фото Сергей Никифоров
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