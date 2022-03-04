Телеведучий Сергій Нікіфоров поділився світлинами уламку від імовірної ракети, який впав на подвір'я державної дачі президента.
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Володимир Зеленський вже прокоментував фотографії. Гарант був максимально лаконічний у висловах.
Мимо,
– сказав Зеленський.
Уламок на президентському подвір'ї / Фото Сергій Нікіфоров
Уламок на президентському подвір'ї / Фото Сергій Нікіфоров
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