Телеведучий Сергій Нікіфоров поділився світлинами уламку від імовірної ракети, який впав на подвір'я державної дачі президента.

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Володимир Зеленський вже прокоментував фотографії. Гарант був максимально лаконічний у висловах.

Мимо,

– сказав Зеленський.

Уламок на президентському подвір'ї / Фото Сергій Нікіфоров

Уламок на президентському подвір'ї / Фото Сергій Нікіфоров

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