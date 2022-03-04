Відповідну інформацію оприлюднили рятувальники 4 березня. Відомо, що удару орки завдали напередодні, 3 березня.

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4 березня в місті Охтирка рятувальники разом з працівниками місцевого підприємства та жителями міста проводили аварійні роботи на території ТЕЦ, яка 3 березня зазнала ворожого авіаудару,

– розповіли рятувальники.

На щастя, 4 березня під завалами нікого не виявили. Роботи призупинили через загрозу чергового авіаудару.

Рятувальники повідомили, що під завалами 4 березня виявили тіла 3 загиблих / Фото з телеграму ДСНС

Додали також, що 3 березня після ворожого авіаудару з-під завалів витягнули жінку, яку передали лікарям. На жаль, у цей же день виявили тіла 3 загиблих людей.



Працівники ДСНС припинили роботи через загрозу авіаудару / Фото з телеграму ДСНС



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