Коли завершать відбудову Охтирської ТЕЦ?
Уряд виділив гроші для завершення реконструкції водогрійної котельні Охтирської ТЕЦ, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.
Дивіться також Масований удар по Україні: ворог атакував енергетичну та цивільну інфраструктуру
Це понад 46 мільйонів гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Роботи планують завершити у 2025 році, а готовність об’єкта становить понад 80%.
Завдяки відбудові в місті буде відновлене якісне теплопостачання у 102 житлових будинках, це майже 9 тисяч мешканців. Також стабільне опалення отримають 42 об’єкти соціальної сфери – дитсадки, школи, лікарні, заклади культури.
Загальний бюджет проєкту відбудови становить понад 157 мільйонів гривень, з них використали майже 111,5 мільйонів гривень.
Коли була зруйнована Охтирська ТЕЦ?
Охтирська ТЕЦ була зруйнована у березні 2022 року під час боїв за місто внаслідок авіабомбардування. Пошкодження сягнули понад 80% підприємства: ємності для зберігання речовин, будівля котельні, інженерний корпус із лабораторіями, ремонтні майстерні та інші об’єкти.
Що відомо про удар по Охтирській ТЕЦ?
- На початку березня 2022 року ворог зруйнував ТЕЦ в Охтирці на Сумщині. Тоді ворожа авіація знищила також продуктову базу міста, склад будівельних матеріалів, автостоянку.
- Згодом стало відомо, що зруйнувались котли та машинне відділення Охтирської ТЕЦ. Зокрема, зруйновані опори та обірвані лінії електропередач. Мовиться про як високовольтні, так і лінії електропередач "Обленерго". Під час удару загинули 5 працівників ТЕЦ. Вони якраз перебували під час бомбардування окупантів. Відбудову ТЕЦ нині завершують.
- Загалом Україні потрібно 1 трильйон гривень на відновлення після війни протягом 14 років, зокрема через два фонди: "Фонд Україна" та Європейський структурний фонд.