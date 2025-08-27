Коли завершать відбудову Охтирської ТЕЦ?

Уряд виділив гроші для завершення реконструкції водогрійної котельні Охтирської ТЕЦ, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

Це понад 46 мільйонів гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Роботи планують завершити у 2025 році, а готовність об’єкта становить понад 80%.

Завдяки відбудові в місті буде відновлене якісне теплопостачання у 102 житлових будинках, це майже 9 тисяч мешканців. Також стабільне опалення отримають 42 об’єкти соціальної сфери – дитсадки, школи, лікарні, заклади культури.

Загальний бюджет проєкту відбудови становить понад 157 мільйонів гривень, з них використали майже 111,5 мільйонів гривень.

Коли була зруйнована Охтирська ТЕЦ? Охтирська ТЕЦ була зруйнована у березні 2022 року під час боїв за місто внаслідок авіабомбардування. Пошкодження сягнули понад 80% підприємства: ємності для зберігання речовин, будівля котельні, інженерний корпус із лабораторіями, ремонтні майстерні та інші об’єкти.

Що відомо про удар по Охтирській ТЕЦ?