Скільки знадобиться на відбудову України

За оцінками української влади, на відбудову та модернізацію України необхідно буде витратити 1 трильйон гривень протягом 14 років. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на конференції URC-2025 у Римі, повідомляє 24 Канал.

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Наша спільна мета – відбудувати й модернізувати Україну, подолати наслідки руйнівної війни та забезпечити добробут для нашої країни, для Європи та всього вільного світу,

– заявив Шмигаль.

За концепцію України, для відбудови необхідно створити 2 фонди:

"Фонд Україна" на 540 мільярдів доларів – саме стільки необхідно на відновлення за оцінками Світового банку. Його сформують на основі конфіскованих активів Росії та податку на експорт російської сировини.

Європейський структурний фонд на підтримку України у розмірі 460 мільярдів доларів. Він має стати платформою для інвестицій європейського бізнесу в українське виробництво.

Важливо! На конференції Шмигаль також визначив 2 два стратегічних завдання на сьогодні. Перше – підтримувати й посилювати санкційний тиск на Росію, а друге – забезпечити достатню кількість ресурсів і зброї, щоб Україна могла протистояти російській агресії.

Як Україна співпрацює з партнерами

Шмигаль наголосив, що завдяки спільним зусиллям з партнерами Україні вдалося подолати більшість фінансових викликів, які стоять перед нею.

Ми запустили фінансовий механізм ERA для використання російських заморожених активів. Виконуємо програму з МВФ. Маємо достатній обсяг ресурсів, щоб покрити дефіцит державного бюджету у 2025 році,

– зазначив прем'єр.

Щодо фінансової підтримки на 2026 та 2027 роки, то українська влада готується до різних сценаріїв.

Зокрема, за словами прем'єра, Київ пропонує європейським партнерам інвестувати в європейську безпеку через співфінансування української армії.

Варто знати! Військові видатки України зараз складають 100–120 мільярдів доларів, додав Шмигаль. В умовах миру і без врахування потреб відбудови, утримання української армії коштуватиме 50 мільярдів доларів щороку. Тож українська влада розраховує в цьому питанні на допомогу ЄС.