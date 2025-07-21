Что предусматривает новый проект по восстановлению?

Проект скорее строить или восстанавливать жилье, больницы, школы и другую важную инфраструктуру, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Меняется сам подход к строительству: государство проводит тендеры не на проектирование, а на полную реализацию объекта – "под ключ". Это европейская практика, известная как Design–build, такой подход давно применяется в ЕС как эффективный механизм,

– говорит Свириденко.

По ее словам, подрядчик будет брать ответственность не только за разработку проектной документации, но и за выполнение строительных работ. Проект продлится 2 года.

Сколько понадобится на восстановление Украины после войны?

Для восстановления Украины после войны планируют создать два фонда. Впрочем понадобятся годы, чтобы преодолеть последствия российских атак на города и инфраструктуру.

По оценкам украинской власти, на восстановление и модернизацию Украины необходимо будет потратить 1 триллион гривен в течение 14 лет.

По концепции Украины, для восстановления необходимо создать 2 фонда:

"Фонд Украина" на 540 миллиардов долларов – именно столько необходимо на восстановление по оценкам Всемирного банка. Его сформируют на основе конфискованных активов России и налога на экспорт российского сырья.

Европейский структурный фонд в поддержку Украины в размере 460 миллиардов долларов. Он должен стать платформой для инвестиций европейского бизнеса в украинское производство.

Шмыгаль отметил, что благодаря совместным усилиям с партнерами Украине удалось преодолеть большинство финансовых вызовов, которые стоят перед ней.