Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,40 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 3 копійки проти 26 серпня. Офіційний курс євро становить 48,26 гривні, тобто ціна впала на 21 копійку, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Дивіться також Нафтова залежність на мільярди: чому Угорщина та Словаччина не відмовляються від "Дружби"

Станом на 28 серпня курс валют буде таким:

долар – 41,32 гривні;

євро – 47,88 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 27 серпня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,10 гривні , продаж – по 41,65 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,40 гривні , продаж – по 41,41 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 40,80 гривні, продаж – по 41,43 гривні.

Що було з офіційним курсом минулого тижня?

За словами банкір Ганни Золотько для 24 Каналу, минулого тижня стрибки офіційного курсу не спостерігалися. Відтак, на початку тижня курс був на рівні 41,34 гривні за долар, а наприкінці робочого тижня – 41,21 гривні за долар.

Ганна Золотько Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank На міжбанківському ринку торги проходили хвилеподібно: на початку тижня спостерігалося послаблення гривні, у середині тижня – її укріплення, а в п'ятницю – помітне ослаблення.

За прогнозами банкірки, наприкінці серпня – на початку вересня, рух гривні не перевищуватиме 1,5%, тобто ситуація на ринку майже не зміниться порівняно з попередніми тижнями.