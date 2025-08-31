Что влияет на курс евро?

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, в течение лета в соответствии с мировыми трендами продолжалось постепенное увеличение стоимости евро.

Читайте также Украинская валюта: как появилась на свет гривна

Поэтому, в начале лета официальный курс евровалюты составил 46,8 гривны, а на начало года – 43,68 гривны. Таким образом, за 8 месяцев евро подорожало в среднем 10 – 12%.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Кроме того, с июня наблюдается постепенное замедление инфляции, которое уже в июле стало наглядным: потребительские цены снизились на 0,2%.

Лесовой объясняет, что курс евро, как и с начала года, будет зависеть от мировых котировок пары доллар/евро.

Каким будет курс евро?

По словам Лесового, в первую неделю сентября не ожидается каких-то глобальных курсовых сдвигов.

Кроме чисто инерционного пути (курс не может мгновенно измениться, рынок работает по другой формуле), пока отсутствуют причины для существенных изменений,

– говорит банкир.

Все колебания будут более-менее ожидаемым, а соотношение доллара и евро останется скорее всего в промежутке 1,15 – 1,2. Украинский курс евро также будет в меру постоянным.

Обратите внимание! С 1 по 7 сентября коридоры валютных колебаний на межбанке 48 – 49 гривен за евро, а на наличном рынке – 48 – 49,5 гривны за евро.