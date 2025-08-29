Что ждет валютный рынок в сентябре?

Банкир Тарас Лесовой в разговоре с 24 Каналом указал, что, скорее всего, на рынке будет продолжаться действие режима "управляемой гибкости" это означает умеренные текущие курсовые изменения.

Обратите внимание! НБУ продолжит контролировать ситуацию на валютном рынке, в частности, благодаря осуществлению своевременных интервенций.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка На 11 сентября запланировано следующее заседание Монетарного комитета НБУ, на котором могут принять решение о снижении учетной ставки и других монетарных инструментов. Главное основание такого решения: 3-месячная тенденция к постепенному снижению инфляции. По предварительным оценкам, учетная ставка может снизиться на 1 – 0,5 процентных пунктов – до 14,5 – 14%

Также важными факторами влияния на валютный рынок, по словам Лесового являются:

Геополитические факторы. В сентябре может начаться длительный процесс переговоров о получении макрофинансовой помощи уже на 2026 год. По разным оценкам, следующего года Украина потребует не менее 35 – 40 миллиардов долларов, которые могут направить на покрытие бюджетного разрыва между расходами и доходами.

Речь, в частности, о влиянии новостей такого рода на поведение потребителей. Развитие основных отраслей экономики, рост ВВП.

Как изменятся курсы доллара и евро в сентябре?

По мнению Лесового, как и в течение последних нескольких месяцев, курс американского доллара останется на приемлемом и весьма прогнозируемом уровне. Сейчас можно говорить, что люфт курсовых изменений в сентябре может быть на уровне 41,60 – 60 42 гривны за доллар.

Курс доллара по сравнению с начальным курсом года – 42,02 гривны за доллар может быть на 1 – 1,3% ниже,

– говорит банкир.

Согласно прогнозу банкира, сентябрь вряд ли существенно изменит соотношение евровалюты к доллару. Ожидается, что оно составит от 1,15 до 1,25. То есть украинской курс, который формируется преимущественно на мировых котировках пары доллар/евро будет в пределах 48 – 49,50 гривны за евро.