Почему компании отказываются от нефти?

Финансовые результаты двух нефтеперерабатывающих гигантов Китая за первое полугодие показали неутешительные результаты. Компании понесли убытки из-за падения мировых цен на нефть и сокращения спроса на бензин в стране, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Чистая прибыль Sinopec за этот период сократилась на 36% из-за слабых результатов нефтехимического бизнеса и химической промышленности.

PetroChina, которая меньше зависит от этих направлений, продемонстрировала лучшие результаты, но и ее прибыли упали на 19% в годовом измерении.

В целом отрасль нефтепереработки стала одной из самых слабых в китайской экономике в первые 7 месяцев 2025 года. Из-за стремительной электрификации транспорта спрос на традиционные виды топлива, такие как бензин и дизель, по мнению аналитиков, вероятно, достиг пика.

Во второй половине года спрос на бензин в Китае "будет испытывать значительное давление",

– уверен финансовый директор PetroChina Ван Хуа.

Что планируют китайские компании?

В ответ на падение спроса и, соответственно, доходов, компании планируют модернизировать свои производственные мощности под новые виды топлива и перейти на более дорогие сегменты рынка.

Sinopec ускорит закрытие устаревших мощностей и сократит инвестиции в химическое направление. Вместо этого компания будет делать ставку на высокотехнологичную химию – материалы для авиации, дронов, робототехники, аккумуляторов и новых электромобилей.

PetroChina будет расширять ассортимент специализированных соединений – от парафина и масел до малосернистого морского топлива, углеродных волокон и материалов для изоляции высоковольтных кабелей.

Также обе компании пытаются уменьшить зависимость от нефти и укрепить свои позиции в сфере природного газа и электротранспорта.

Какова ситуация на нефтяном рынке?