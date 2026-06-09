Ливни могут затопить рисовые поля

По данным Китайского метеорологического управления, в течение следующих десяти дней южные провинции страны будут находиться под влиянием мощного дождевого фронта, сообщает Bloomberg. В отдельных районах суммарное количество осадков может превысить 400 миллиметров.

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Самые интенсивные осадки прогнозируют со среды до воскресенья. Из-за этого значительно возрастает риск внезапных наводнений и подтопления сельскохозяйственных земель.

Метеорологическая служба и Министерство сельского хозяйства Китая уже обнародовали совместное предупреждение о возможном переувлажнении почв. Особую опасность представляют ливни для ранних посевов риса, поскольку потоки воды могут повредить или смыть молодые растения, что негативно скажется на будущей урожайности.

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В связи с этим аграриям рекомендуют подготовить дренажные системы, обеспечить наличие необходимых средств защиты растений и удобрений для восстановления посевов после непогоды.

Повышается риск болезней и потерь урожая

Специалисты отмечают, что чрезмерное количество осадков создает благоприятные условия для развития болезней и вредителей. Особенно высокими риски являются для рисовых полей и низинных участков, где вода может застаиваться длительное время.

В Китайском метеорологическом управлении предупреждают, что значительное превышение средних показателей осадков увеличивает вероятность загнивания посевов риса и ухудшения общего состояния культур.

Ситуация вызывает беспокойство не только в Китае. Страна входит в число крупнейших мировых производителей риса, а трудности с выращиванием этой культуры совпадают с неблагоприятными погодными условиями в других странах Азии. Дополнительным фактором давления на аграрный сектор остаются высокие затраты на топливо и удобрения.

По прогнозу Министерства сельского хозяйства США, мировое производство риса может сократиться впервые за последнее десятилетие.

Сезон наводнений в Китае только начинается

Несмотря на то что в течение последнего месяца значительная часть южного Китая получала меньше осадков, чем обычно, дожди в конце мая существенно повысили уровень влажности почв. Во многих районах они уже остаются чрезмерно увлажненными.

Сезон наводнений в Китае традиционно длится с июня по август, и в этом году синоптики прогнозируют количество осадков выше нормы на значительной территории страны. В провинциях Гуандун, Гуанси, Фуцзянь и Цзянси объемы дождей могут превысить средние многолетние показатели почти на 50%.

В то же время повышенное количество осадков прогнозируют и для северных регионов Китая. Поэтому местные власти и промышленные предприятия усиливают мониторинг погодных условий, ведь подтопления могут повлиять не только на сельское хозяйство, но и на работу добывающих отраслей.

В Австралии уничтожили до 40 тысяч манговых деревьев из-за опасной болезни

Австралийские производители манго столкнулись с серьезной угрозой для своих садов из-за распространения грибковой болезни. В Северной Территории уже пришлось уничтожить десятки тысяч деревьев, чтобы сдержать развитие заболевания.

По оценкам отрасли, признаки заражения обнаружены примерно в 90% садов сорта Kensington Pride, который является одним из самых популярных в Австралии. В то же время специалисты отмечают, что болезнь поражает и другие сорта, хотя именно Kensington Pride считается особенно чувствительным к инфекции.

Генеральный директор Australian Mangoes Тревор Данмолл отметил, что масштабы проблемы шокируют производителей.