Грызуны уничтожают посевы и наносят миллионные убытки

Массовое нашествие мышей охватило крупные сельскохозяйственные районы Австралии, сообщает BBC. Грызуны активно распространяются не только на полях, но и в жилых домах, хозяйственных помещениях и складских комплексах.

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Ситуация осложняется тем, что местные аграрии уже работают в условиях нестабильных поставок топлива и удобрений. Поэтому дополнительные расходы на борьбу с вредителями стали еще одним серьезным вызовом для отрасли.

Фермеры вынуждены или пересевать посевы, которые были повреждены мышами, или тратить значительные ресурсы на разложение специальных отравленных приманок. По словам производителей, речь идет о сотнях тысяч долларов дополнительных расходов.

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Фермеры называют ситуацию худшей за последние годы

Фермер из Западной Австралии Джефф Косгроув, который обрабатывает около 14 тысяч гектаров земли и выращивает пшеницу, рапс, люпин и ячмень, рассказывает, что нынешнее нашествие стало одним из самых масштабных за всю его карьеру.

За более чем 25 лет работы он только дважды был вынужден использовать ядовитые приманки для борьбы с грызунами. В то же время нынешнюю ситуацию фермер оценивает как значительно худшую, чем масштабное нашествие мышей в 2021 году.

Тогда от грызунов пострадали большие территории штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд. Масштабы проблемы были настолько серьезными, что в одном из исправительных учреждений пришлось эвакуировать заключенных из-за повреждения инфраструктуры мышами.

В этом году первые сообщения о резком увеличении популяции грызунов поступили из Западной Австралии еще в марте. Впоследствии аналогичную проблему начали фиксировать и фермеры соседней Южной Австралии, что свидетельствует о дальнейшем распространении нашествия.

Австралия экстренно спасает урожай от масштабного нашествия грызунов

Ранее мы сообщали, что Австралия разрешила использование мощного яда для борьбы с мышиным нашествием, которое угрожает урожаю.

Проблема охватила несколько регионов, где грызуны наносят значительный экономический ущерб, поедая зерно и повреждая оборудование.

Нашествие грызунов стало дополнительным ударом для австралийского агросектора, который уже испытывает последствия подорожания удобрений и топлива из-за геополитической напряженности, а также риски будущего климатического явления Эль-Ниньо.