Озимые культуры получили преимущество

По данным Украинского гидрометеорологического центра, последний месяц весны характеризовался достаточным увлажнением почвы на большинстве территорий страны, однако сопровождался дефицитом эффективного тепла, сообщает Укргидрометцентр. Температурный режим был неустойчивым: периоды привычных для мая температур сменялись похолоданиями с заморозками, а иногда и кратковременными потеплениями.

Смотрите также Засеял археологический памятник пшеницей: аграрию на Харьковщине вручили подозрение

Несмотря на погодные колебания, средняя температура воздуха в большинстве областей осталась близкой к климатической норме. Уже в начале мая на большей части территории Украины среднесуточная температура превысила отметку в 15 градусов тепла, что ознаменовало начало метеорологического лета раньше привычных сроков.

Агрометеорологи отмечают, что прохладная погода положительно повлияла на развитие озимых и ранних яровых зерновых культур. В южных регионах озимая пшеница достигла молочной спелости зерна на полторы-две недели раньше средних многолетних сроков. Также опережающими темпами началось колошение ярового ячменя.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Теплолюбивые культуры пострадали от недостатка тепла

В то же время пониженный температурный режим создал неблагоприятные условия для теплолюбивых технических и овощных культур. Из-за недостатка тепла замедлялись появление всходов и начальное развитие растений.

Ситуацию осложняло и неравномерное распределение осадков. В некоторых районах дождей было недостаточно, что привело к снижению запасов продуктивной влаги в почве до уровней, которые не соответствуют потребностям растений в этот период.

Отдельные регионы пострадали от сильных ливней, града и шквального ветра. Такие погодные явления способствовали полеганию посевов, повреждению цвета и плодов фруктовых деревьев, а также огородных культур. Кроме того, сочетание низких температур и избытка влаги создало благоприятные условия для распространения болезней и вредителей на сельскохозяйственных угодьях.

Аграрии возрождают выращивание хлопчатника: в этом году засеяли поля на Николаевщине

Кроме традиционных культур на юге Украины активно внедряется выращивание хлопчатника.

Украинские аграрии восстанавливают выращивание хлопчатника, в частности, в Николаевской области планируют засеять 8 гектаров.

Главной проблемой остается отсутствие специализированной техники для уборки хлопчатника, но фермеры надеются решить этот вопрос при расширении посевов.

Выращивание хлопчатника поддерживает государственная программа, которая действует с 2025 года. Она предусматривает выплату 10 тысяч гривен за каждый гектар посевов.