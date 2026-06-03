Озимі культури отримали перевагу

За даними Українського гідрометеорологічного центру, останній місяць весни характеризувався достатнім зволоженням ґрунту на більшості територій країни, однак супроводжувався дефіцитом ефективного тепла, повідомляє Укргідрометцентр. Температурний режим був нестійким: періоди звичних для травня температур змінювалися похолоданнями із заморозками, а подекуди й короткочасними потепліннями.

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Попри погодні коливання, середня температура повітря в більшості областей залишилася близькою до кліматичної норми. Уже на початку травня на більшій частині території України середньодобова температура перевищила позначку у 15 градусів тепла, що ознаменувало початок метеорологічного літа раніше звичних термінів.

Агрометеорологи відзначають, що прохолодна погода позитивно вплинула на розвиток озимих та ранніх ярих зернових культур. У південних регіонах озима пшениця досягла молочної стиглості зерна на півтора-два тижні раніше середніх багаторічних строків. Також випереджальними темпами розпочалося колосіння ярого ячменю.

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Теплолюбні культури постраждали від нестачі тепла

Водночас понижений температурний режим створив несприятливі умови для теплолюбних технічних та овочевих культур. Через нестачу тепла сповільнювалися поява сходів та початковий розвиток рослин.

Ситуацію ускладнював і нерівномірний розподіл опадів. У деяких районах дощів було недостатньо, що призвело до зниження запасів продуктивної вологи в ґрунті до рівнів, які не відповідають потребам рослин у цей період.

Окремі регіони постраждали від сильних злив, граду та шквального вітру. Такі погодні явища сприяли поляганню посівів, пошкодженню цвіту й плодів фруктових дерев, а також городніх культур. Крім того, поєднання низьких температур і надлишку вологи створило сприятливі умови для поширення хвороб та шкідників на сільськогосподарських угіддях.

Аграрії відроджують вирощування бавовнику: цьогоріч засіяли поля на Миколаївщині

Крім традиційних культур на півдні України активно впроваджується вирощування бавовнику.

Українські аграрії відновлюють вирощування бавовнику, зокрема, в Миколаївській області планують засіяти 8 гектарів.

Головною проблемою залишається відсутність спеціалізованої техніки для збирання бавовнику, але фермери сподіваються вирішити це питання при розширенні посівів.

Вирощування бавовнику підтримує державна програма, яка діє з 2025 року. Вона передбачає виплату 10 тисяч гривень за кожен гектар посівів.