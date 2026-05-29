Землю археологічної пам'ятки використали для посівів

У Богодухівському районі Харківської області підприємцю вручили підозру через самовільне зайняття земель історико-культурного призначення, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі. Йдеться про територію археологічної пам'ятки місцевого значення "Війтенки-1", розташованої поблизу Валок.

Як повідомили правоохоронці, раніше прокурори вже оскаржили незаконну передачу в приватне користування земельної ділянки, яка є частиною цього археологічного комплексу.

За даними слідства, у грудні 2023 року Валківська міська рада передала в оренду керівнику двох фермерських господарств земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею понад 34 гектари на території Ков'язького старостинського округу.

Слідство заявляє про самовільне захоплення частини пам'ятки

Поруч із переданою в оренду землею розташований об'єкт культурної спадщини – поселення та могильник "Війтенки-1". Територія має статус земель історико-культурного призначення, де ведення сільськогосподарської діяльності в межах охоронної зони заборонене.

Попри це, слідчі вважають, що у вересні 2025 року аграрій вирішив використати частину охоронної території для комерційних потреб та доручив трактористу засіяти її пшеницею. За версією правоохоронців, межі посіву він визначав особисто.

У результаті, за даними слідства, було незаконно зайнято близько 1,7 гектара земель історико-культурного призначення, що становить майже 30% площі всього археологічного комплексу.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області підприємцю повідомили про підозру за фактом самовільного зайняття земельної ділянки в охоронних зонах. Досудове розслідування проводять слідчі поліції за оперативного супроводу співробітників СБУ.