Втратив господарство, але повернувся: історія фермера, який знову вирощує картоплю на Херсонщині

Від окупації до повернення на поля Херсонщини

Фермерське господарство Сергія Рибалка існує ще з початку 1990-х років і фактично є ровесником української Незалежності, повідомляє "Радіо Свобода". До повномасштабної війни воно базувалося на лівобережжі Херсонщини – у селі Чулаківка між Дніпровсько-Бузьким лиманом та Чорним морем.

Навесні 2026 року господарство вперше після початку повномасштабного вторгнення повернулося до роботи у рідному регіоні. Там уже засадили картоплею поля, які залишаються в зоні потенційної небезпеки.

Ми повернулися на Херсонщину. Ми взяли землю і цього року навіть посадили там картоплю. Хоч і дрони літають, хоч і все там літає, але відновлюємо зрошення і працюємо,

– розповідає голова господарства Сергій Рибалко.

Фермер згадує, що сімейний бізнес починався із 50 гектарів землі. З роками господарство стало одним із найбільших картоплярських підприємств країни, спеціалізуючись як на товарній, так і на насіннєвій та переробній картоплі.

Війна залишила господарство без техніки та майна

Перший день повномасштабного вторгнення став переломним для підприємства. Господарство опинилося фактично відрізаним від решти України, а вся техніка, сховища та інфраструктура залишилися на окупованій території.

За словами Сергія Рибалка, саме у південний кластер перед війною вкладали найбільше коштів – модернізували зрошення, будували нове сховище та розвивали виробництво.

Усе, що було в господарстві – сучасне, нове, гарне – залишилося на Херсонщині,

– каже фермер.

Про події в окупації він дізнавався від працівників і місцевих жителів. Рибалко розповідає, що його господарство у 2023 році окупаційна влада «націоналізувала», а сам він звертався до правоохоронних органів щодо захоплення майна.

Втрати підприємства фермер оцінює приблизно у 10 мільйонів доларів США.

Новий старт на Житомирщині та віра у повернення

Після вимушеної релокації господарство почало відновлювати роботу на Житомирщині, де ще до війни діяла філія для вирощування насіннєвої картоплі.

Починати довелося майже з нуля – із придбання вживаної техніки та поступового відновлення виробництва. При цьому боргові зобов'язання, взяті до війни на розвиток господарства, ніхто не списував.

Сьогодні на релокованому підприємстві працюють 28 переселенців, більшість із яких – колишні працівники господарства та їхні родини.

Якщо людина приходить і каже, що вона релокована, ми обов'язково її беремо,

– говорить фермер.

Попри великі втрати та відсутність спеціальних державних програм для бізнесів, що залишили майно в окупації, Рибалко не втрачає оптимізму. Після першого повернення на Херсонщину минулого року його найбільше вразили самі люди.

Більш оптимістичних людей, ніж на Херсонщині, я не бачив", – каже він, переконаний, що відновлення регіону обов'язково відбудеться.

