Потерял хозяйство, но вернулся: история фермера, который снова выращивает картофель на Херсонщине

От оккупации до возвращения на поля Херсонщины

Фермерское хозяйство Сергея Рыбалко существует еще с начала 1990-х годов и фактически является ровесником украинской Независимости, сообщает "Радио Свобода". До полномасштабной войны оно базировалось на левобережье Херсонщины – в селе Чулаковка между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем.

Весной 2026 года хозяйство впервые после начала полномасштабного вторжения вернулось к работе в родном регионе. Там уже засадили картофелем поля, которые остаются в зоне потенциальной опасности.

Мы вернулись на Херсонщину. Мы взяли землю и в этом году даже посадили там картофель. Хоть и дроны летают, хоть и все там летает, но восстанавливаем орошения и работаем,

– рассказывает глава хозяйства Сергей Рыбалко.

Фермер вспоминает, что семейный бизнес начинался с 50 гектаров земли. С годами хозяйство стало одним из крупнейших картофелеводческих предприятий страны, специализируясь как на товарной, так и на семенной и перерабатывающей картофеля.

Война оставила хозяйство без техники и имущества

Первый день полномасштабного вторжения стал переломным для предприятия. Хозяйство оказалось фактически отрезанным от остальной Украины, а вся техника, хранилища и инфраструктура остались на оккупированной территории.

Сергей Рыбалко / Фото "ФХ Аделаида"

По словам Сергея Рыбалко, именно в южный кластер перед войной вкладывали больше всего средств – модернизировали орошения, строили новое хранилище и развивали производство.

Все, что было в хозяйстве – современное, новое, хорошее – осталось на Херсонщине,

– говорит фермер.

О событиях в оккупации он узнавал от работников и местных жителей. Рыбалко рассказывает, что его хозяйство в 2023 году оккупационная власть "национализировала", а сам он обращался в правоохранительные органы по захвату имущества.

Потери предприятия фермер оценивает примерно в 10 миллионов долларов США.

Новый старт на Житомирщине и вера в возвращение

После вынужденной релокации хозяйство начало восстанавливать работу на Житомирщине, где еще до войны действовал филиал для выращивания семенного картофеля.

Начинать пришлось почти с нуля – с приобретения подержанной техники и постепенного восстановления производства. При этом долговые обязательства, взятые до войны на развитие хозяйства, никто не списывал.

Сегодня на релоцированном предприятии работают 28 переселенцев, большинство из которых – бывшие работники хозяйства и их семьи.

Если человек приходит и говорит, что он релокована, мы обязательно его берем,

– говорит фермер.

Несмотря на большие потери и отсутствие специальных государственных программ для бизнесов, оставивших имущество в оккупации, Рыбалко не теряет оптимизма. После первого возвращения на Херсонщину в прошлом году его больше всего поразили сами люди.

Более оптимистичных людей, чем на Херсонщине, я не видел", – говорит он, убежден, что восстановление региона обязательно произойдет.

После вынужденного переезда из Херсонщины Светлана Ярошенко смогла не только обустроить новую жизнь, но и создать собственное ягодное хозяйство в Хмельницкой области. За два года женщина, которая ранее не занималась садоводством профессионально, вырастила клубнику в шести теплицах.



