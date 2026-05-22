Какие проблемы имеют аграрии, которые выехали из российской оккупации?

Фермеры с временно оккупированных территорий работают в условиях повышенного риска, теряя технику и рискуя жизнью из-за вражеских обстрелов. Их положение осложняется проблемами со старыми кредитами и нехваткой земли. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по вопросам аграрной политики Денис Марчук.

Смотрите также Венгрия отменила запрет на украинский агроимпорт: фермеры уже бьют тревогу

Как отмечает эксперт, аграрии с временно оккупированных территорий (ВОТ) – это люди, которые выстроили бизнес с нуля и были очень активными в своих общинах. Они развивали земельные банки, платили налоги, но с началом полномасштабной войны потеряли все.

Выехав из оккупации в 2022 году, фермеры потеряли свои предприятия в оккупации, поскольку их "национализировала" Россия. По словам Дениса Марчука, существуют отдельные истории аграриев из Херсонской и Запорожской областей, чьи бизнесы отобрали и неоднократно перепродавали россияне. В то же время те остались поручителями по кредитам, взятым до полномасштабного вторжения.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Сейчас проблемами аграриев с ВОТ занимается общественная организация "Ассоциация восстановления агросектора Украины", которая им предоставляет юридическое сопровождение. Ее создали на базе Всеукраинского аграрного совета, занимающегося лоббированием ряда законодательных инициатив для поддержки фермеров. В частности, одним из насущных вопросов остается работа с финансированием.

Денис Марчук, эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Приняли закон, который фактически отменяет взыскание кредитов, взятых товаропроизводителями до большой войны. Мы долго отстаивали этот законопроект – он принят. Но, к сожалению, существует история, когда банки не идут на выполнение закона и продолжается определенное давление на работу аграриев, которые, по факту, ничего не имеют. Тогда они были собственными поручителями этих залогов, а сегодня их догоняют и забирают, если у кого-то есть, автомобиль, квартиру.

Заметим, что закон о "замораживании" кредитов, который предусматривает мораторий на принудительное взыскание залогового имущества для бизнеса с оккупированных и прифронтовых территорий, президент Украины подписал в августе 2025 года.

Однако по словам Дениса Марчука, практика взыскания с аграриев старых кредитов не исчезла, поэтому важно обеспечить контроль государства за соблюдением закона.

Другим проблемным вопросом является нехватка земель. В Украине действует рынок земли, по правилам которого все работают. Однако аграрии с ВОТ потеряли доступ к своим землям, а без него в релокации невозможно восстановить производство.

Сейчас мы выступаем за то, что в Украине есть ряд государственных земель, Академии аграрных наук, в частности, которые можно было бы через аукционы на льготной основе раздать этим людям. Работая при этих предприятиях, они имели бы возможность зарабатывать средства государству, платить налоги и формировать для себя какую-то финансовую базу для возвращения после временной оккупации,

– говорит Денис Марчук.

ВАР предлагает временно предоставлять льготный доступ к государственным землям этим категориям аграриев, например, на определенный контрактом срок или до возвращения оккупированных территорий.

Еще один важный вопрос – земли под фортификациями. С 2014 года значительную часть площадей используют военные для строительства оборонительных сооружений. Хотя аграрии больше не обрабатывают эти земли, это не освобождает их от уплаты налогов и аренды, а механизмы оформления прав на участки под фортификациями и компенсации владельцам до сих пор не определены.

Для решения этого вопроса создали законопроект №14117, который находится на рассмотрении в Верховной Раде. Он предусматривает механизм временного земельного сервитута и компенсации.

"С началом большой войны мы понимаем, что таких земель стало и будет все больше. Плюс у нас есть прифронтовые территории – Сумщина, Черниговщина. Даже Житомирская, Волынская, Одесская, Винницкая области – много приграничных территорий, которые могут задействовать военные. Поэтому предполагается, чтобы за земли под фортификациями платили средства, а военные могли дальше ими пользоваться", – говорит эксперт.

Риски работы на прифронтовых территориях

Работа в зонах, приближенных к боевым действиям, несет ряд опасностей для имущества, а также здоровья и жизни фермеров и их работников. За техникой аграриев ежедневно охотятся российские дроны, поэтому невозможно спрогнозировать, сколько она "проживет": день, месяц или несколько часов. Убытки от ее потери являются значительными.

"Техника стоит сотни тысяч долларов, а таких средств у людей нет. Мы выступаем за то, чтобы в рамках государственной программы по покрытию кредитов для покупки отечественной техники отдельно применили статью о приобретении подержанной, в частности – иностранного происхождения. Это эффективные машины для полей, но их цена в разы меньше рыночной. Люди будут понимать тогда, что они будут работать, и если их уничтожат, это не будут такие деньги, которые требует сегодня платить рынок", – отмечает Денис Марчук.

Важно! В апреле Кабинет Министров Украины обновил правила государственной программы компенсации стоимости сельскохозяйственной техники в пользу хозяйств в прифронтовых территориях. Аграрии, не менее 80% земель которых расположены в зоне боевых действий, могут получить возмещение до 40% стоимости техники и оборудования украинского производства (без налога на добавленную стоимость).

Какова судьба аграриев, которые остались на оккупированных территориях?

Фермеры на оккупированных территориях вынуждены массово уничтожать овощи. Они оказались в критическом положении из-за логистических проблем и отсутствия стабильных каналов для реализации своей продукции. Об обстоятельствах работы аграриев на ВОТ Центр национального сопротивления сообщал следующее:

пробки на контрольно-пропускных пунктах в направлении оккупированного Крыма заставляют грузовики с продукцией стоять по несколько суток; за это время овощи портятся и теряют товарный вид еще до прибытия в магазины;

ситуацию осложняет значительная стоимость перевозок, которая часто превышает возможную прибыль от продажи;

в то же время украинские фермеры теряют конкурентоспособность на фоне массового завоза дешевой продукции из России.

Поэтому, не имея возможности продать урожай, аграрии на ВОТ уничтожают овощи, чтобы не испытывать еще больших убытков.