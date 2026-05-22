Чрезвычайные постановления в Венгрии утратили силу

В Венгрии 13 мая завершилось действие ряда правительственных постановлений, принятых в рамках режима чрезвычайного положения, сообщает Agroinform.hu. Среди них была и норма, которая ограничивала ввоз аграрной продукции из Украины.

Речь шла о запрете импорта более 20 категорий товаров. В перечень входили пшеница, кукуруза, семена подсолнечника и рапса, мука, мясо птицы, яйца и другие виды продукции.

После завершения режима чрезвычайного положения новоизбранный парламент часть временных решений закрепил в законодательстве, однако ограничения в отношении украинских агротоваров в этот список не вошли.

Что осталось в силе для импортеров?

Несмотря на завершение действия запрета, определенные требования для ввоза продукции остаются.

В частности, в обновленном законодательстве закрепили норму об обязательном уведомлении Национального управления безопасности пищевой цепи Венгрии об импорте продукции. В то же время такая процедура не является новой и действовала ранее для товаров независимо от страны происхождения.

Фактически сейчас речь идет не о полном возвращении к предыдущим правилам, а о сохранении механизма контроля за поставками без прямого запрета на украинскую продукцию.

Фермерские организации требуют возвращения ограничений

Венгерские аграрные объединения уже отреагировали на ситуацию. В профильной организации MAGOSZ заявили, что для защиты местных производителей необходимо дополнить законодательство и отдельно закрепить запрет на импорт агропродукции из Украины.

В фермерской среде опасаются, что отсутствие четких ограничений может усилить конкуренцию на внутреннем рынке и давить на цены.

Пока окончательной позиции правительства относительно возможного возвращения запрета нет. Профильные медиа сообщают, что соответствующие запросы уже направлены в компетентные органы, а тема остается предметом дискуссии между властью и аграрным сектором.

Украинскую агропродукцию будут проверять перед экспортом в ЕС на ее происхождение

Несмотря на отмену Венгрией запрета на импорт украинской продукции, общий контроль ЕС усиливается. Это происходит в рамках согласования украинского законодательства с законодательством ЕС.

Украина готовится к новым экологическим требованиям Евросоюза в отношении агропродукции.

Кабмин уже создал экспериментальный механизм, который будет подтверждать, что продукция выращена без обезлесения и деградации лесов.

Проверка будет происходить автоматически. Для этого будет использоваться интеграция с Государственным земельным кадастром и реестром прав собственности через систему "Трембита".