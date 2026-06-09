Болезнь поразила большинство плантаций манго в регионе

В Северной Территории Австралии фермеры были вынуждены выкорчевать от 30 до 40 тысяч деревьев манго из-за распространения заболевания mango twig tip dieback (MTTD). Болезнь активно распространяется в садах региона Большой Дарвин и уже стала серьезной проблемой для производителей.

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По оценкам отрасли, признаки заражения обнаружены примерно в 90% садов сорта Kensington Pride, который является одним из самых популярных в Австралии. В то же время специалисты отмечают, что болезнь поражает и другие сорта, хотя именно Kensington Pride считается особенно чувствительным к инфекции.

Генеральный директор Australian Mangoes Тревор Данмолл отметил, что масштабы проблемы шокируют производителей.

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Когда видишь манговые деревья в таком состоянии, хочется плакать,

– отметил он.

Ученые связывают развитие заболевания с грибами семейства Botryosphaeriaceae и стрессовыми условиями для растений. Инфекция поражает молодые побеги, ветви и крону деревьев, что приводит к сжижению листьев, ухудшение цветения и снижение урожайности.

Ученые ищут эффективные методы борьбы

В Департаменте сельского хозяйства Северной Территории отмечают, что раннее выявление болезни и своевременное удаление зараженных побегов помогает сдерживать ее распространение и минимизировать потери урожая.

Несмотря на то что заболевание пока преимущественно локализовано в районе Дарвина, исследователи предупреждают, что возбудители болезни присутствуют и в других регионах выращивания манго. Именно поэтому риск дальнейшего распространения инфекции остается высоким.

Правительство Северной Территории уже выделило 650 тысяч долларов США на исследование MTTD в течение двух лет. Однако ученые признают, что после закрепления болезни в садах эффективно контролировать ее очень сложно, а универсального метода защиты пока не существует.

Искусственный интеллект помогает отслеживать угрозу

Для борьбы с болезнью австралийские ученые привлекают современные технологии. Одним из перспективных направлений стало использование системы мониторинга спор в режиме реального времени, которую разработала агротехнологическая компания BioScout.

Технология сочетает автоматизированную микроскопию и алгоритмы искусственного интеллекта. Система способна выявлять споры грибов, связанных с заболеванием, и оперативно сообщать фермерам о повышенном риске заражения.

По словам представителей компании, это позволяет аграриям своевременно принимать решения по обрезке деревьев или применению средств защиты растений. Такой подход помогает избегать необоснованного использования фунгицидов, которое в последние годы растет во многих странах мира из-за опасений распространения болезней в садах.

Мыши атакуют Австралию: фермеры теряют урожаи и тратят сотни тысяч долларов

Недавно мы писали, что австралийские фермеры также столкнулись с новой серьезной проблемой – массовым размножением мышей, которые уничтожают посевы и проникают в жилые дома. Грызуны уже наносят аграриям значительный ущерб и заставляют тратить дополнительные средства на защиту полей.

Ситуация осложняется тем, что местные аграрии уже работают в условиях нестабильных поставок топлива и удобрений. Поэтому дополнительные расходы на борьбу с вредителями стали еще одним серьезным вызовом для отрасли.

Фермеры вынуждены или пересевать посевы, которые были повреждены мышами, или тратить значительные ресурсы на разложение специальных отравленных приманок. По словам производителей, речь идет о сотнях тысяч долларов дополнительных расходов.