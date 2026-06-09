Зливи можуть затопити рисові поля

За даними Китайського метеорологічного управління, протягом наступних десяти днів південні провінції країни перебуватимуть під впливом потужного дощового фронту, повідомляє Bloomberg. В окремих районах сумарна кількість опадів може перевищити 400 міліметрів.

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Найінтенсивніші опади прогнозують із середи до неділі. Через це значно зростає ризик раптових повеней та підтоплення сільськогосподарських земель.

Метеорологічна служба та Міністерство сільського господарства Китаю вже оприлюднили спільне попередження щодо можливого перезволоження ґрунтів. Особливу небезпеку становлять зливи для ранніх посівів рису, оскільки потоки води можуть пошкодити або змити молоді рослини, що негативно позначиться на майбутній урожайності.

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У зв'язку з цим аграріям рекомендують підготувати дренажні системи, забезпечити наявність необхідних засобів захисту рослин та добрив для відновлення посівів після негоди.

Підвищується ризик хвороб і втрат урожаю

Фахівці наголошують, що надмірна кількість опадів створює сприятливі умови для розвитку хвороб та шкідників. Особливо високими ризики є для рисових полів та низинних ділянок, де вода може застоюватися тривалий час.

У Китайському метеорологічному управлінні попереджають, що значне перевищення середніх показників опадів збільшує ймовірність загнивання посівів рису та погіршення загального стану культур.

Ситуація викликає занепокоєння не лише в Китаї. Країна входить до числа найбільших світових виробників рису, а труднощі з вирощуванням цієї культури збігаються з несприятливими погодними умовами в інших країнах Азії. Додатковим фактором тиску на аграрний сектор залишаються високі витрати на пальне та добрива.

За прогнозом Міністерства сільського господарства США, світове виробництво рису може скоротитися вперше за останнє десятиліття.

Сезон повеней у Китаї лише починається

Попри те що протягом останнього місяця значна частина південного Китаю отримувала менше опадів, ніж зазвичай, дощі наприкінці травня суттєво підвищили рівень вологості ґрунтів. У багатьох районах вони вже залишаються надмірно зволоженими.

Сезон повеней у Китаї традиційно триває з червня до серпня, і цього року синоптики прогнозують кількість опадів вище норми на значній території країни. У провінціях Гуандун, Гуансі, Фуцзянь та Цзянсі обсяги дощів можуть перевищити середні багаторічні показники майже на 50%.

Водночас підвищену кількість опадів прогнозують і для північних регіонів Китаю. Через це місцева влада та промислові підприємства посилюють моніторинг погодних умов, адже підтоплення можуть вплинути не лише на сільське господарство, а й на роботу видобувних галузей.

В Австралії знищили до 40 тисяч мангових дерев через небезпечну хворобу

Австралійські виробники манго зіткнулися з серйозною загрозою для своїх садів через поширення грибкової хвороби. У Північній Території вже довелося знищити десятки тисяч дерев, щоб стримати розвиток захворювання.

За оцінками галузі, ознаки зараження виявлені приблизно у 90% садів сорту Kensington Pride, який є одним із найпопулярніших в Австралії. Водночас фахівці зазначають, що хвороба вражає й інші сорти, хоча саме Kensington Pride вважається особливо чутливим до інфекції.

Генеральний директор Australian Mangoes Тревор Данмолл наголосив, що масштаби проблеми шокують виробників.