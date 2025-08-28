Как изменился валютный рынок в течение лета?

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу указал, что в течение лета, в соответствии с мировыми трендами, продолжалось постепенное увеличение стоимости евро – в среднем на 5%.

Читайте также Об этом все молчат: имеют ли право пенсионеры ездить на поезде бесплатно

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка В начале лета официальный курс евровалюты составил 46,80 гривен, а в начале года – 43,68 гривны, то есть за 8 месяцев евро подорожало в среднем 10 – 12%.

Банкир отмечает, что с июня наблюдается постепенное замедление инфляции, которое уже в июле стало наглядным:

потребительские цены снизились на 0,2%;

в годовом измерении инфляция была на уровне 14,1% (нужно отметить, что по итогам мая инфляция достигла почти 16% в годовом измерении).

На основе этого можно сделать следующие выводы:

курс доллара остается стабильным;

остается стабильным; а вот курс евро, как и с начала года, зависит от мировых котировок пары доллар / евро.

Как изменится ситуация на валютном рынке в первую неделю сентября?

В первую неделю сентября, по словам Лесового, не произойдет глобальных курсовых сдвигов: кроме чисто инерционного пути. Как говорит банкир, пока отсутствуют причины для существенных изменений.

По-прежнему, режим "управляемой гибкости", введенный Нацбанком, станет весомым сдерживающим фактором для ажиотажа или всплесков чрезмерной активности покупателей: регулятор готов применить механизм валютных интервенций для того, чтобы уравновесить спрос и предложение,

– отмечает Лесовой.

Курс евро, по словам Лесового, по-прежнему будет "полагаться" на мировую конъюнктуру. В то же время нужно отметить, что здесь все колебания будут более или менее ожидаемыми.

Соотношение доллара и евро, скорее всего, останется в промежутке 1,15 – 1,20. Поэтому стоит ожидать, что украинский курс евро также будет в меру постоянным,

– говорит Лесовой.

Какими будут общие характеристики валютного рынка с 1 по 7 сентября?

Коридоры валютных колебаний: 41,60 – 42 гривны за доллар и 48 – 49 гривны за евро (на межбанке) и 41,60 – 42 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро (на наличном рынке).

41,60 – 42 гривны за доллар и 48 – 49 гривны за евро (на межбанке) и 41,60 – 42 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро (на наличном рынке). Текущие курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривны.

межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривны. Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,20 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,50 – 0,60 гривны за доллар, до 0,80 – 1 гривны за евро, обменные пункты – до 0,60 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,30 гривны за евро.

межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,20 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,50 – 0,60 гривны за доллар, до 0,80 – 1 гривны за евро, обменные пункты – до 0,60 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,30 гривны за евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,10 – 0,15 гривны.

Разница курсов:

покупки: комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 гривны за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 гривны за евро.

комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 гривны за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 гривны за евро. продажи: комбанки – 0,10 – 0,20 гривны за доллар, 0,20 – 0,30 гривны за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, до 0,50 гривны за евро.

Важно! Средние курсовые отклонения в течение недели не превысят 1 – 1,5% от стартового курса.