Що чекає на валютний ринок у вересні?

Банкір Тарас Лєсовий у розмові з 24 Каналом вказав, що скоріше за все на ринку триватиме дія режиму "керованої гнучкості"це означає помірні поточні курсові зміни.

Зверніть увагу! НБУ продовжить контролювати ситуацію на валютному ринку, зокрема, завдяки здійсненню своєчасних інтервенцій.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку На 11 вересня заплановане наступне засідання Монетарного комітету НБУ, на якому можуть ухвалити рішення про зниження облікової ставки та інших монетарних інструментів. Головна підстава такого рішення: 3-місячна тенденція до поступового зниження інфляці. За попередніми оцінками, облікова ставка може знизитися на 1 – 0,5 відсоткові пункти – до 14,5 – 14%

Також важливими факторами впливу на валютний ринок, за словами Лєсового є:

Геополітичні чинники. У вересні може розпочатися тривалий процес перемовин про отримання макрофінансової допомоги вже на 2026 рік. За різними оцінками, наступного року Україна потребуватиме щонайменше 35 – 40 мільярдів доларів, які можуть спрямувати на покриття бюджетного розриву між видатками та доходами.

У вересні може розпочатися тривалий процес перемовин про отримання макрофінансової допомоги вже на 2026 рік. За різними оцінками, наступного року Україна потребуватиме щонайменше 35 – 40 мільярдів доларів, які можуть спрямувати на покриття бюджетного розриву між видатками та доходами. Початок бюджетного процесу . Вкрай важливим стане прогноз курсу долара на 2026 рік. Його буде прописано в головному кошторисі країни. Ринок, як це було, наприклад, торік здатен миттєво "відреагувати", адже цифра в бюджеті багатьма сприймається, як курсовий орієнтир.

. Вкрай важливим стане прогноз курсу долара на 2026 рік. Його буде прописано в головному кошторисі країни. Ринок, як це було, наприклад, торік здатен миттєво "відреагувати", адже цифра в бюджеті багатьма сприймається, як курсовий орієнтир. Перебіг війни. Йдеться, зокрема, про вплив новин такого роду на поведінку споживачів.

Йдеться, зокрема, про вплив новин такого роду на поведінку споживачів. Розвиток основних галузей економіки, зростання ВВП.

Як зміняться курси долара та євро у вересні?

На думку Лєсового, як і впродовж останніх кількох місяців, курс американського долара залишатиметься на прийнятному і вельми прогнозованому рівні. Наразі можна говорити, що люфт курсових змін у вересні може бути на рівні 41,60 – 42 гривні за долар.

Курс долара порівняно з початковим курсом року – 42,02 гривні за долар може бути на 1 – 1,3% нижчим,

– каже банкір.

Згідно з прогнозом банкіра, вересень навряд чи істотно змінить співвідношення євровалюти до долара. Очікується, що воно складе від 1,15 до 1,25. Тобто українській курс, яки формується переважно на світових котуваннях пари долар / євро буде в межах 48 – 49,50 гривень за євро.