Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,34 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 3 копійки проти 4 вересня. Офіційний курс євро становить 48,13 гривні, тобто ціна впала на 7 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 8 вересня курс валют буде таким:
- долар – 41,21 гривні;
- євро – 48,16 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на 5 вересня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,10 гривні, продаж – по 41,60 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,40 гривні, продаж – по 41,40 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 41,10 гривні, продаж – по 41,45 гривні.
Який курс прогнозують наступного тижня?
Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу спрогнозував, що наступного тижня курси будуть залежати від декількох чинників, зокрема від того, яке буде рішення щодо облікової ставки.
Крім того, євро ще й залежатиме від світових торговельних процесів, а співвідношення очікується 1 євро до 1,15 – 1,20 долара.
Таким чином, на готівковому ринку прогнозується, що долар на готівковому ринку буде на рівні 41,20 гривні – 41,60 гривні, а євро – на рівні 48 – 49,50 гривні.