Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,34 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 3 копійки проти 4 вересня. Офіційний курс євро становить 48,13 гривні, тобто ціна впала на 7 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 8 вересня курс валют буде таким:

Станом на 5 вересня курс долара на готівковому ринку становив:

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу спрогнозував, що наступного тижня курси будуть залежати від декількох чинників, зокрема від того, яке буде рішення щодо облікової ставки.

Крім того, євро ще й залежатиме від світових торговельних процесів, а співвідношення очікується 1 євро до 1,15 – 1,20 долара.