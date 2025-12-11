Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 11 грудня, як повідомив 24 Канал із посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,15 гривні (+15 копійок проти 10 грудня) та продаж по 42,57 гривні (+17 копійок).
- Купівля євро проходить по 49 гривень (+15 копійок), продаж – по 49,60 гривні (+22 копійки).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 42,45 гривні (+9 копійок), а продати по 42,50 гривні (+15 копійок).
- Купівля євро по 49,43 гривні (+17 копійок), а продаж по 49,73 гривні (+33 копійки).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 42,30 гривні (+38 копійок), а продають по 42,70 гривні (+17 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 49,45 гривні (+55 копійок), а продають по 49,85 гривні (-26 копійок).
Яким буде курс перед Новим роком?
Як розповів для 24 Каналу аналітик Олександр Паращій, через активність українців перед святами купити валюту, курс долара може зрости в ціні на цьому тлі. Таким чином, до кінця року валюта в районі 43 гривень досить ймовірна.
Натомість як спрогнозував банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, напередодні свят варто очікувати, що діапазон курс буде таким – 43 – 43,5 гривні за долар.
Очікується, що офіційний курс долара, порівняно з початком цього року, може зрости в ціні на 2,3% – 3,5%, що є не надто високим.