Як розповів для 24 Каналу аналітик Олександр Паращій, через активність українців перед святами купити валюту, курс долара може зрости в ціні на цьому тлі. Таким чином, до кінця року валюта в районі 43 гривень досить ймовірна.

Натомість як спрогнозував банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, напередодні свят варто очікувати, що діапазон курс буде таким – 43 – 43,5 гривні за долар.