Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,18 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 11 копійок проти 9 грудня. Офіційний курс євро становить 49,09 гривні, тобто ціна виросла на 7 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Дивіться також Ще один удар по доходах Кремля: у ЄС погодили нові санкції проти Росії
Станом на 11 грудня курс валют буде таким:
- долар – 42,28 гривні;
- євро – 49,21 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на ранок 10 грудня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках за даними "Мінфіну": купівля – 42 гривні, продаж – по 42,40 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 42,36 гривні, продаж – по 42,35 гривні,
- в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,57 гривні, продаж – по 42,43 гривні.
Яким буде курс долара у 2026 році?
У коментарі для 24 Каналу економіст Олег Гетман спрогнозував, що у 2026 році не варто очікувати, що курс злетить в ціні. Все через режим керованої гнучкості. А фінансовий аналітик Андрій Шевчишин додає, що все залежатиме від фактора війни, мирних перемовин та траншів від партнерів.
Втім у випадку продовження активних бойових дій наступного року, долар може сягнув 45,5 гривні та вище, каже Шевчишин. Натомість у випадку переходу на інерційний мир без необхідної допомоги, без сильних інвестицій – на рівні 46,6 гривні.
Водночас Гетман каже, що НБУ дуже повільно девальвує гривню. Тобто якщо ми розпочнемо рік із 43 гривень з копійками, то в кінцевому результаті буде 43 гривні з копійками.