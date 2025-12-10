Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,18 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 11 копеек против 9 декабря. Официальный курс евро составляет 49,09 гривны, то есть цена выросла на 7 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Смотрите также Еще один удар по доходам Кремля: в ЕС согласовали новые санкции против России

По состоянию на 11 декабря курс валют будет таким:

  • доллар – 42,28 гривны;
  • евро – 49,21 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на утро 10 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:

  • в банках по данным "Минфина": покупка – 42 гривны, продажа – по 42,40 гривны,
  • на черном рынке: покупка – 42,36 гривны, продажа – по 42,35 гривны,
  • в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,57 гривны, продажа – по 42,43 гривны.

Каким будет курс доллара в 2026 году?

  • В комментарии для 24 Канала экономист Олег Гетман спрогнозировал, что в 2026 году не стоит ожидать, что курс взлетит в цене. Все из-за режима управляемой гибкости. А финансовый аналитик Андрей Шевчишин добавляет, что все будет зависеть от фактора войны, мирных переговоров и траншей от партнеров.

  • Впрочем в случае продолжения активных боевых действий в следующем году, доллар может достиг 45,5 гривны и выше, говорит Шевчишин. Зато в случае перехода на инерционный мир без необходимой помощи, без сильных инвестиций – на уровне 46,6 гривны.

  • В то же время Гетман говорит, что НБУ очень медленно девальвирует гривну. То есть если мы начнем год с 43 гривен с копейками, то в конечном итоге будет 43 гривны с копейками.