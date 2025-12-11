Смотрите также Президент Зеленский подписал закон о госбюджете-2026

Как рассказал для 24 Канала аналитик Александр Паращий, из-за активности украинцев перед праздниками купить валюту, курс доллара может вырасти в цене на этом фоне. Таким образом, до конца года валюта в районе 43 гривен весьма вероятна.

Зато как спрогнозировал банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, накануне праздников стоит ожидать, что диапазон курс будет таким – 43 – 43,5 гривны за доллар.