Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,34 гривны. То есть цена американской валюты упала на 3 копейки против 4 сентября. Официальный курс евро составляет 48,13 гривны, то есть цена упала на 7 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 8 сентября курс валют будет таким:
- доллар – 41,21 гривны;
- евро – 48,16 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на 5 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,10 гривны, продажа – по 41,60 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,40 гривны, продажа – по 41,40 гривны,
- в обменниках: покупка – по 41,10 гривны, продажа – по 41,45 гривны.
Какой курс прогнозируют на следующей неделе?
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой в комментарии 24 Канала спрогнозировал, что на следующей неделе курсы будут зависеть от нескольких факторов, в частности от того, какое будет решение по учетной ставке.
Кроме того, евро еще и будет зависеть от мировых торговых процессов, а соотношение ожидается 1 евро к 1,15 – 1,20 доллара.
Таким образом, на наличном рынке прогнозируется, что доллар на наличном рынке будет на уровне 41,20 гривны – 41,60 гривны, а евро – на уровне 48 – 49,50 гривны.