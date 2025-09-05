Что будет влиять на курсы валют?

На поведение курсов гривны в ближайшие недели будут влиять сразу несколько ключевых факторов, об этом в комментарии 24 Канала сообщил банкир Тарас Лесовой.

По словам эксперта на курсы валют будут влиять ожидаемое решение монетарного комитета НБУ по учетной ставке, запланированное на 11 сентября, постепенный экономический рост и активный поиск мира.

В конце концов, можем предположить, что будет продолжаться достаточно положительная и успокаивающая тенденция к курсовой "гармонии". Курс американского доллара сохранится на прежних позициях,

– отметил Лесовой.

Курс евро будет зависеть от мировых торговых процессов, однако ожидается сохранение паритета с долларом: соотношение 1 евро к 1,15-1,2 доллара не должно существенно измениться.

По-прежнему, на рынок будет влиять стратегия НБУ, которая является достаточно эффективной и обоснованной: баланс спроса и предложения, ведущие к незначительным текущим курсовым изменениям, как в сторону подорожания,

– добавил эксперт.

Вероятно, что на следующей неделе продолжится тренд к курсовой стабильности. При этом Нацбанк продолжит активно регулировать рынок, предотвращая кризисные колебания, но без резких вмешательств.

Какими будут общие характеристики валютного рынка с 8 по 14 сентября?

Коридоры валютных колебаний: 41 гривна 40 копеек – 41 гривна 80 копеек за доллар и 48 – 49 гривен за евро (на межбанке), а также 41 гривна 20 копеек – 41 гривна 60 копеек за доллар и 48 – 49 гривен 50 копеек за евро (на наличном рынке).

Текущие курсовые колебания: на межбанке – до 5–15 копеек, в коммерческих банках – до 10–20 копеек, в обменных пунктах – до 30 копеек.

Разница между курсами покупки и продажи: на межбанке – до 15 копеек за доллар и до 20 копеек за евро, в коммерческих банках – до 50–60 копеек за доллар и до 80 копеек – 1 гривна за евро, в обменных пунктах – до 60 копеек – 1 гривна за доллар и до 1 – 1 гривна 30 копеек за евро.

Разница курсов:

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составляет 10–15 копеек.

Разница курсов покупки: в коммерческих банках – 2030 копеек за доллар и 30–50 копеек за евро; в обменных пунктах – 30–50 копеек за доллар и 50–70 копеек за евро.

Разница курсов продажи: в коммерческих банках – 10–20 копеек за доллар и 20–30 копеек за евро; в обменных пунктах – 30–50 копеек за доллар и до 50 копеек за евро.

Средние курсовые отклонения в течение недели будут составлять до 1–1,5% от стартового курса.

Что стоит знать о курсах валют в Украине и мире?