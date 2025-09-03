Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,36 гривны. То есть цена американской валюты упала на 1 копейку против 2 сентября. Официальный курс евро составляет 48,17 гривны, то есть цена упала на 29 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 4 сентября курс валют будет таким:
- доллар – 41,37 гривны;
- евро – 48,20 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на 3 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,10 гривны, продажа – по 41,65 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,40 гривны, продажа – по 41,50 гривны,
- в обменниках: покупка – по по 41,29 гривны, продажа – по 41,35 гривны.
По сколько было евро и какой прогноз валюты?
- По состоянию на утро 3 сентября курс евро в банках был на уровне: покупка по 47,90 гривны, а продажа – по 48,55 гривны. Зато на черном рынке стоимость такова: покупка – 48,20 гривны, а продажа – 48,40 гривны.
- По прогнозу банкира Тараса Лесового, который поделился им с 24 Каналом, известно, что курс в сентябре в целом будет в пределах 48 – 49,5 гривны за евро. Такой же диапазон ожидается в первую неделю сентября на наличном рынке.
- Интересно, что на межбанке ожидается диапазон ви 48 – 49 гривен за евро.