Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,05 гривны. То есть цена американской валюты упала на 13 копеек против 5 декабря. Официальный курс евро составляет 48,99 гривны, то есть цена упала на 23 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 9 декабря курс валют будет таким:
- доллар – 42,07 гривны;
- евро – 49,02 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на утро 8 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 41,83 гривны, продажа – по 42,35 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42,29 гривны, продажа – по 42,30 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,52 гривны, продажа – по 42,37 гривны.
Сколько будет стоить доллар и евро?
Как рассказал для 24 Канала банкир из Глобус банка Тарас Лесовой, из-за ситуации в энергетике, что влияет на экономику страны, украинцы могут на этом фоне влиять на валютный рынок, вкладывая средства в устойчивые и стабильные валюты.
Всем этим факторам НБУ может противопоставить шаги для укрепления гривны. Поэтому регулятор имеет немало возможностей для удержания валютного рынка.
Ожидается, что на этой неделе колебания не будут резкими, а стоимость валют составит: 42,2 – 42,6 гривны за доллар и 48 – 49,75 гривны за евро (на межбанке) и 42,3 – 42,8 гривны за доллар и 48 – 49,75 за евро (на наличном рынке).