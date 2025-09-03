По скільки валюти сьогодні / Фото Unsplash

НБУ знову опустив долар та євро в ціні. Американська валюта втратила несуттєво, а от європейська подешевшала на майже 30 копійок. Цікаво, що завтра, 4 вересня, ціна євро зросте після спаду, хоч і несуттєво.