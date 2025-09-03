Який курс валют у банках?

Станом на ранок 3 вересня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,10 гривні (+3 копійки проти 2 вересня) та продаж по 41,65 гривні (+5 копійок).

Дивіться також Зростання таки буде: як зміниться курс валют у вересні

Купівля євро проходить по 47,90 гривні (-15 копійок), продаж – по 48,55 гривні (-25 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар можна в середньому по 41,40 гривні (-5 копійок), а продати по 41,50 гривні (+5 копійок).

(-5 копійок), а продати по (+5 копійок). Купівля євро по 48,20 гривні (-10 копійок), а продаж по 48,40 гривні (-10 копійок).

По скільки курс в обмінниках?

Станом на 2 вересня, долари купують у середньому по: 40,60 гривні (-33 копійки), а продають по 41,60 гривні (+13 копійок), за даними finance.ua.

(-33 копійки), а продають по (+13 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 47,50 гривні (-42 копійки), а продають по 48,65 гривні (+8 копійок).

По скільки буде курс долара?

У коментарі для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що на початку року поточний курс долара був на рівні 42,02 гривні. Натомість зараз ціна нижча на 1% – 1,3% від початкового показника.

Крім того, за останні місяці долара в ціні майже не змінився.,

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку У перший тиждень вересня долар перебуватиме в межах 41,6 – 42 гривень.

Впливатиме на курс те, що уповільнюється інфляція й споживчі ціни знижуються. Натомість режим керованої гнучкості буде стримувати будь-який ажіотаж на валюту.

Що було з доларом та євро наприкінці серпня?