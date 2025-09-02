Який курс валют у банках?

Станом на ранок 2 вересня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,07 гривні (-3 копійки проти 1 вересня) та продаж по 41,60 гривні (+1 копійка).

Купівля євро проходить по 48,05 гривні (+5 копійок), продаж – по 48,80 гривні (+10 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар можна в середньому по 41,45 гривні (+7 копійок), а продати по 41,45 гривні (-2 копійки).

(+7 копійок), а продати по (-2 копійки). Купівля євро по 48,30 гривні (+11 копійок), а продаж по 48,50 гривні (+19 копійок).

По скільки курс в обмінниках?

Долари купують у середньому по: 40,60 гривні (-33 копійки), а продають по 41,60 гривні (+13 копійок), за даними finance.ua.

(-33 копійки), а продають по (+13 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 47,50 гривні (-42 копійки), а продають по 48,65 гривні (+8 копійок).

Який курс очікувати з 1 вересня?

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, у перший тиждень вересня долар перебуватиме в межах 41,6 – 42 гривень.

Цікаво, що за останні 3 місяці офіційний курс майже не змінився в ціні, а від початку року ціна нижча на 1% – 1,3% за початковий курс року, тобто 42,02 гривні.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Варто зауважити, що з червня в Україні поступово уповільнюється інфляція. Таким чином, споживчі ціни знизилися на 0,2%, а у річному вимірі інфляції була на рівні 14,1%.

А завдяки режиму керованої гнучкості НБУ будь-який ажіотаж на ринку чи сплеск надмірної активності покупців буде стримуватися.

