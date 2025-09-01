Як змінився курс долара?

Офіційний курс долара в Україні, станом на 1 вересня сягнув – 41,32 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Поліція розкрила шахрайську схему на 3,1 мільйона: постраждав "Київводоканал"

Як повідомляє "Мінфін", середній курс долара у банку після закінчення літа змінився так:

купівля – 41,10 гривень за долар США;

продаж – 41,60 гривні за долар США.

В обмінниках середній курс долара, своєю чергою, такий:

купівля – 41,30 гривні за долар США;

продаж – 41,35 гривні за долар США.

Скільки гривень можна отримати при обміні 200 доларів зараз?

якщо обмінювати 200 доларів, сьогодні у банку можна отримати орієнтовно – 8 220 гривень;

при обміні 200 доларів в обміннику, можна отримати уже орієнтовно – 8 260 гривень.

За скільки можна купити 200 доларів сьогодні?

якщо купувати 200 доларів у банку, доведеться витратити приблизно – 8 320 гривень;

при покупці 200 доларів в обміннику, потрібно витратити уже орієнтовно – 8 270 гривень.

Що буде з курсом долара у вересні 2025?