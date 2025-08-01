Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,71 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 5 копійок проти 31 липня. Офіційний курс євро складає 47,74 гривні, тобто ціна впала на 40 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Станом на 4 серпня курс валют буде такий:

долар – 41,76 гривні;

євро – 47,64 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 1 серпня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,42 гривні , продаж – по 42 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,75 гривні , продаж – по 41,74 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 41,04 гривні, продаж – по 41,76 гривні.

По скільки буде долар з наступного тижня?

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що курс долара буде в діапазоні від 41,60 гривні до 42,20 гривні з 4 серпня. Як додав банкір, американська валюта буде без різких змін.

Сприятиме такій прогнозованості продовження дії керованої гнучкості, що згладжує будь-які різкі зміни щодо вартості долара.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Звісно, попит на долар може бути дещо збільшеним (в межах 10%), однак НБУ, як і раніше, може застосовувати механізм валютних інтервенцій для встановлення рівноваги з попитом.

За словами Лєсового, курс євро надалі залежатиме від світових торгів пари долар/євро, а також від пари гривня/долар в Україні.