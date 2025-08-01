Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,71 гривне. То есть цена американской валюты упала на 5 копеек против 31 июля. Официальный курс евро составляет 47,74 гривны, то есть цена упала на 40 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По состоянию на 4 августа курс валют будет такой:

доллар – 41,76 гривны;

евро – 47,64 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 1 августа курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,42 гривны , продажа – по 42 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,75 гривны , продажа – по 41,74 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 41,04 гривны, продажа – по 41,76 гривны.

По сколько будет доллар со следующей недели?

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что курс доллара будет в диапазоне от 41,60 гривны до 42,20 гривны с 4 августа. Как добавил банкир, американская валюта будет без резких изменений.

Способствовать такой прогнозируемости продолжение действия управляемой гибкости, что сглаживает любые резкие изменения относительно стоимости доллара.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Конечно, спрос на доллар может быть несколько увеличенным (в пределах 10%), однако НБУ, по-прежнему, может применять механизм валютных интервенций для установления равновесия со спросом.

По словам Лесового, курс евро в дальнейшем будет зависеть от мировых торгов пары доллар/евро, а также от пары гривна/доллар в Украине.