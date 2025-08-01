Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,71 гривне. То есть цена американской валюты упала на 5 копеек против 31 июля. Официальный курс евро составляет 47,74 гривны, то есть цена упала на 40 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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По состоянию на 4 августа курс валют будет такой:
- доллар – 41,76 гривны;
- евро – 47,64 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на 1 августа курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,42 гривны, продажа – по 42 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,75 гривны, продажа – по 41,74 гривны,
- в обменниках: покупка – по по 41,04 гривны, продажа – по 41,76 гривны.
По сколько будет доллар со следующей недели?
Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что курс доллара будет в диапазоне от 41,60 гривны до 42,20 гривны с 4 августа. Как добавил банкир, американская валюта будет без резких изменений.
Способствовать такой прогнозируемости продолжение действия управляемой гибкости, что сглаживает любые резкие изменения относительно стоимости доллара.
Конечно, спрос на доллар может быть несколько увеличенным (в пределах 10%), однако НБУ, по-прежнему, может применять механизм валютных интервенций для установления равновесия со спросом.
По словам Лесового, курс евро в дальнейшем будет зависеть от мировых торгов пары доллар/евро, а также от пары гривна/доллар в Украине.