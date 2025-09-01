Який курс валют у банках?

Станом на ранок 1 вересня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,10 гривні (без змін проти 28 серпня) та продаж по 41,59 гривні (-6 копійок).

Купівля євро проходить по 48 гривень (+25 копійок), продаж – по 48,70 гривні (+26 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар можна в середньому по 41,38 гривні (-6 копійок), а продати по 41,47 гривні (+3 копійки).

По скільки курс в обмінниках?

Долари купують у середньому по: 40,62 гривні (-34 копійки), а продають по 41,47 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.

Який курс валют очікувати у вересні?

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, на початку вересня не відбудеться суттєвих курсових зрушень на ринку валют, крім як інерційних.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Як і раніше, режим керованої гнучкості, запроваджений Нацбанком, стане вагомим стримувальним фактором для ажіотажу чи сплесків надмірної активності покупців: регулятор готовий застосувати механізм валютних інтервенцій для того, щоб врівноважити попит і пропозицію.

Очікується, що на готівковому ринку та на міжбанку долар перебуватиме на рівні 41,60 – 42 гривень, а євро буде в межах від 48 гривень до 49 – 49,5 гривні.