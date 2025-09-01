Как изменился курс доллара?

Официальный курс доллара в Украине, по состоянию на 1 сентября достиг – 41,32 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Как сообщает "Минфин", средний курс доллара в банке по окончании лета изменился так:

покупка – 41,10 гривен за доллар США;

продажа – 41,60 гривен за доллар США.

В обменниках средний курс доллара, в свою очередь, такой:

покупка – 41,30 гривны за доллар США;

продажа – 41,35 гривны за доллар США.

Сколько гривен можно получить при обмене 200 долларов сейчас?

если обменивать 200 долларов, сегодня в банке можно получить ориентировочно – 8 220 гривен;

при обмене 200 долларов в обменнике, можно получить уже ориентировочно – 8 260 гривен.

За сколько можно купить 200 долларов сегодня?

если покупать 200 долларов в банке, придется потратить примерно – 8 320 гривен;

при покупке 200 долларов в обменнике, нужно потратить уже ориентировочно – 8 270 гривен.

Что будет с курсом доллара в сентябре 2025 года?