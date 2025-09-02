Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 2 сентября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,07 гривны (-3 копейки против 1 сентября) и продажа по 41,60 гривны (+1 копейка).

Покупка евро проходит по 48,05 гривны (+5 копеек), продажа – по 48,80 гривны (+10 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар можно в среднем по 41,45 гривны (+7 копеек), а продать по 41,45 гривны (-2 копейки).

По сколько курс в обменниках?

Доллары покупают в среднем по: 40,60 гривны (-33 копейки), а продают по 41,60 гривны (+13 копеек), по данным finance.ua.

Какой курс ожидать с 1 сентября?

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, в первую неделю сентября доллар будет находиться в пределах 41,6 – 6 42 гривен.

Интересно, что за последние 3 месяца официальный курс почти не изменился в цене, а с начала года цена ниже на 1% – 1,3% за начальный курс года, то есть 42,02 гривны.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Стоит заметить, что с июня в Украине постепенно замедляется инфляция. Таким образом, потребительские цены снизились на 0,2%, а в годовом измерении инфляции была на уровне 14,1%.

А благодаря режиму управляемой гибкости НБУ любой ажиотаж на рынке или всплеск чрезмерной активности покупателей будет сдерживаться.

