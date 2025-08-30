Який курс очікувати з 1 вересня?

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, підбиваючи підсумки варто зауважити, що за останні 3 місяці офіційний курс долара попри коливання майже не змінився в ціні.

Відтак, курс долара в середньому нижче на 1% – 1,3% за початковий курс року (на початку року він був на позначці 42,02 гривні).

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Варто зауважити, що з червня в Україні поступово уповільнюється інфляція. Таким чином, споживчі ціни знизилися на 0,2%, а у річному вимірі інфляції була на рівні 14,1%.

За словами Лєсового, у перший тиждень вересня не очікується глобальних курсових зрушень. Річ у тім, що ціна на валюту не може миттєво змінитися, бо ринок працює за іншою формулою

Зауважте! На міжбанку та на готівковому ринку з 1 вересня по 7 вересня очікується, що долар перебувати в межах 41,6 – 42 гривень.

Крім того, якщо на ринку буде ажіотаж чи сплеск надмірної активності покупців, то завдяки режиму керованої гнучкості НБУ стримуватиме будь-які прояви різких змін.

Що буде з курсом наприкінці серпня?