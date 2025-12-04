У коментарі для 24 Каналу аналітик Олександр Паращій спрогнозував, що перед святами населення часто або продає валюту, або, навпаки, купує. Враховуючи, що наприкінці року українці зазвичай отримують надходження на свої рахунки, то останній варіант більше користується попитом. Відтак це призводить до того, що курс долара росте.