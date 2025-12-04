Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,20 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 13 копійок проти 3 грудня. Офіційний курс євро становить 49,22 гривні, тобто ціна виросла на 4 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 5 грудня курс валют буде таким:
- долар – 42,18 гривні;
- євро – 49,22 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на ранок 4 грудня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках за даними "Мінфіну": купівля – 42,02 гривні, продаж – по 42,39 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 42,31 гривні, продаж – по 42,40 гривні,
- в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,52 гривні, продаж – по 42,39 гривні.
Якого курсу валют чекати перед Різдвом та Новим роком?
У коментарі для 24 Каналу аналітик Олександр Паращій спрогнозував, що перед святами населення часто або продає валюту, або, навпаки, купує. Враховуючи, що наприкінці року українці зазвичай отримують надходження на свої рахунки, то останній варіант більше користується попитом. Відтак це призводить до того, що курс долара росте.
За таких умов до кінця року цілком логічно, що курс американської валюти може сягнути нової цінової позначки – у 43 гривні за долар.
Схожу думку висловлює банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, який очікує у період свят девальвацію гривні. Це, відповідно, призведе до росту долара, а отже, курс може перебувати в діапазоні від 43 гривень до 43,5 гривні.