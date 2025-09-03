Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 3 сентября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,10 гривны (+3 копейки против 2 сентября) и продажа по 41,65 гривны (+5 копеек).
- Покупка евро проходит по 47,90 гривны (-15 копеек), продажа – по 48,55 гривны (-25 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 41,40 гривны (-5 копеек), а продать по 41,50 гривны (+5 копеек).
- Покупка евро по 48,20 гривны (-10 копеек), а продажа по 48,40 гривны (-10 копеек).
По сколько курс в обменниках?
- По состоянию на 2 сентября, доллары покупают в среднем по: 40,60 гривны (-33 копейки), а продают по 41,60 гривны (+13 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 47,50 гривны (-42 копейки), а продают по 48,65 гривны (+8 копеек).
По сколько будет курс доллара?
В комментарии для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что в начале года текущий курс доллара был на уровне 42,02 гривны. Зато сейчас цена ниже на 1% – 1,3% от первоначального показателя.
Кроме того, за последние месяцы доллара в цене почти не изменился.,
В первую неделю сентября доллар будет находиться в пределах 41,6 – 42 гривен.
Влиять на курс будет то, что замедляется инфляция и потребительские цены снижаются. Зато режим управляемой гибкости будет сдерживать любой ажиотаж на валюту.
Что было с долларом и евро в конце августа?
- Перед 1 сентября, спрогнозировал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, курсовые колебания доллара были незначительными – в пределах 41,4 – 41,8 гривны за доллар, а евро – в пределах 48 – 49,5 гривны.
- Из-за ожидаемого снижения инфляции курсовая динамика была положительной, а аграрии реализовывали избыток выручки, что влияло на поведение регулятора.
- Таким образом, средние курсовые отклонения в течение последнего августа составили 1% – 1,5% от стартового курса недели.