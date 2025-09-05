Как КНР бурит скважины в исключительной экономической зоне Тайваня?

В июле и августе в ИЭЗ Тайваня зафиксировали не менее 12 буровых судов и других промышленных сооружений. Среди них – объект, который находится всего в 50 километрах от охраняемых вод островов Пратас, находящихся под контролем Тайваня, пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Смотрите также Нефть в обход Запада: Россия договорилась о новых поставках Китаю

Кроме того, возле островов КНР установила также несколько стальных опор стационарных морских буровых платформ, так называемых "опорных блоков". Ранее о присутствии подобных объектов в СЭЗ Тайваня не сообщалось.

Почему КНР активизировал добычу в СЭЗ Тайваня?

Эксперты отмечают, что такая активность вписывается в стратегию "серой зоны" Пекина по постепенному расширению контроля над спорными территориями. Китай продолжает настаивать на своих претензиях на всю акваторию Южно-Китайского моря, несмотря на то, что в 2016 году Гаагский арбитраж признал их незаконными.

Важно! Пекин считает Тайвань своей провинцией и в последние годы активизировал тактику "нарезки салями" – постепенного сокращения пространства, которое Тайбэй может контролировать и защищать.

Агрессия Китая в серой зоне регулярно использует коммерческую деятельность как инструмент экспансии,

– заявил директор проекта SeaLight по мониторингу морской активности в Стэнфордском университете Рэй Пауэлл.

Присутствие китайских объектов впервые обнаружил аналитический центр Jamestown Foundation и заявил, что они принадлежат государственной Китайской национальной корпорации по добыче нефти на шельфе (CNOOC).

При этом власти Тайваня, как отмечают эксперты, не приняли никаких ответных мер, хотя обычно активно ссылаются на принципы своей СЭЗ в других случаях, что может привести к нормализации подобной практики и спровоцировать дальнейшие посягательства со стороны Пекина.

Какие объекты КНР заметили в СЭЗ Тайваня?

Среди объектов – как минимум одно буровое судно длиной более 240 метров с палубами, сопоставимыми по площади с полутора футбольными полями, а также две крупнейшие в Азии платформы для контроля состояния скважин.

Как отмечается, часть сооружений находится в СЭЗ уже не менее пяти лет, а в 2024 году одна из платформ приблизилась к охраняемым водам Пратаса всего на километр.

Примечательно! Оспорить деятельность КНР юридически будет крайне сложно. Тайвань не является участником Конвенции ООН по морскому праву. При этом внутреннее законодательство, регулирующее применение норм СЭЗ остается неясным. Кроме того, у Тайбэя нет достаточных военно-морских сил для противодействия.

CNOOC называет себя "одной из крупнейших независимых компаний в мире в сфере разведки и добычи нефти и газа" и сотрудничает с рядом иностранных корпораций, включая тайваньскую CPC. Как государственная компания, CNOOC также выполняет задачи, отвечающие политическим интересам Пекина.

Вероятно, у Тайваня просто не было ресурсов для ответа, и именно этим объясняется его молчание,

– считает управляющий директор Индо-Тихоокеанской программы Немецкого фонда Маршалла Бонни Глейзер.

Профессор Чжу Фэн из Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа считает, что бурение вызвано, прежде всего, растущими энергетическими потребностями Китая, а не стремлением к эскалации территориального конфликта.

Это скорее отражение твердой позиции Пекина по защите своих заявленных прав и интересов в регионе,

– добавил специалист.

Подобная деятельность уже вызвала критику со стороны других стран. На этой неделе Япония обвинила Китай в размещении 21 буровой установки в своей СЭЗ в Восточно-Китайском море, назвав это "односторонними действиями" и указав на риск добычи газа с японской стороны спорных месторождений.

Это начало вторжения?

Как отмечается, подобные сооружения могут иметь военное назначение, включая участие в сценариях блокады или вторжения на Тайвань и острова Пратас.

За последние пять лет Пекин усилил давление на Тайвань, проводя регулярные военные учения, направляя военные самолеты и корабли все ближе к берегам острова и активизировав патрули береговой охраны.

Китай постепенно подтачивает обороноспособность Тайваня, приближая свои действия к его границам, и, возможно, власти просто предпочли не вступать в открытый конфликт,

– отметил Пауэлл.

Что важно знать о КНР и Тайване?