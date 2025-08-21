Какое открытие сделали в Норвегии?
Новое открытие позволит ведущему нефтяному оператору Норвегии значительно увеличить ресурсы морского месторождения нефти Yggdrasil, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также Добыча нефти в Норвегии достигла десятилетнего максимума: в чем причина
Новые нефтяные запасы открыли во время проведения разведывательной кампании Omega Alfa.
- Размер найденных запасов "черного золота" оценивается в диапазоне от 96 до 134 миллионов баррелей в нефтяном эквиваленте.
Omega Alfa – одно из крупнейших коммерческих открытий в Норвегии за последнее десятилетие,
– отметил гендиректор Aker BP Карл Джонни Херсвик.
Залежи нефти открыли по трем отдельным лицензиям на разведку:
- две из них на 47,7% принадлежат Aker BP, компания Equinor имеет 40%, а польская Orlen – 12,3%;
- в третьей лицензии доли распределены между Aker BP (38,16%), Equinor (32%), Petoro (20%) и Orlen (9,84%).
Гендиректор Aker BP добавил, что партнеры планируют привлекать дополнительные ресурсы в этом районе добычи.
Что известно о Aker BP?
Aker BP – норвежская нефтегазовая компания, которая образовалась в 2016 году после слияния Det norske oljeselskap и норвежских активов британской BP (British Petroleum). Сегодня Aker BP владеет большим портфелем месторождений в Северном море, активно инвестирует в разведку и добычу, а также является вторым по величине независимым производителем нефти и газа в Норвегии после Equinor.
Где еще добывают нефть в Норвегии?
- В этом году ранее норвежская компания Equinor также заявила, что запустит новое нефтяное месторождение. Оно расположено в Баренцевом море и имеет мощность в 220 000 баррелей нефти в сутки. По предварительным расчетам, стоимость запасов "черного золота" в нем достигает 86 миллиардов норвежских крон.
- Норвегия вообще имеет самое большое нефтяное месторождение в Европе. Это месторождение "Йохан Свердруп" находится в Северном море. Им владеют несколько компаний. Полная мощность месторождения составляет 755 000 баррелей в сутки – около 0,7% мирового производства нефти.